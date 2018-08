BrickVest legt neuen US-Immobilienfonds auf

Die Investmentplattform BrickVest hat den neuen Fonds Harvest Investments 8 (HV8) aufgelegt, der sich auf Trophy-Immobilien in den USA fokussiert. Es handelt sich dabei um den jüngsten Fonds der unter dem Namen Harvest Investments geführten BrickVest-Produktlinie von Single-Strategy-AIFs. Zugleich ist es das erste Angebot der Proptech-Plattform, mit dem europäische Investoren Zugang zu einer Transaktion in den USA erhalten.

Das erste Investmentobjekt des HV8 ist die Beteiligung an einem aktuell im Bau befindlichen Hilton Hotel mit einem Investitionsvolumen von rund 134,4 Millionen US-Dollar, das direkt am legendären Navy Pier von Chicago, eines der bekanntesten Wahrzeichen von Chicago, entsteht und im Sommer 2019 fertiggestellt werden soll. Projektentwickler sind die Schweizer Acron sowie die First Hospitality Group, die das Projekt gemeinsam realisieren. Das Hotel wird über insgesamt 222 Zimmer verfügen, die den Gästen einen Blick auf die Stadt Chicago, auf den Michigan-See beziehungsweise auf den Navy Pier bieten. Ein besonderes Highlight ist der auf dem Dach befindliche Restaurant- und Barbereich, der mit einer Fläche von rund 2.787 m² der größte seiner Art in Amerika sein wird.



Der Fonds HV8 wird über BrickVest Access, die AIFM-Liquiditätsplattform von BrickVest, vertrieben. Es handelt sich dabei bereits um das zweite Projekt im Rahmen der Kooperation von BrickVest mit der Acron AG. Im Juni 2018 war bereits das Closing von Harvest Investment 5 (HV5) bekannt gegeben worden, einem von BrickVest gemanagten Immobilien-AIF mit einer ertragsorientierten Strategie und Fokus auf Schweizer Gewerbeimmobilien, bei dem Acron ebenfalls als Deal-Sponsor fungierte.