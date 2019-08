Jürgen Schroeder zum Partner und Head of BrickVest Debt ernannt

Die Liquiditätsplattform für Immobilieninvestments BrickVest hat Jürgen Schroeder als neuen Partner und Head of BrickVest Debt gewonnen. Außerdem teilte das Unternehmen vor einigen Tagen mit, dass es in Zusammenarbeit mit dem deutschen Gewerbeimmobilienspezialisten Beos einen zweiten Mitarbeiterbeteiligungsfonds für Gewerbeimmobilien aufgelegt hat.

Jürgen Schroeder ist neu an Bord

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jürgen Schroeder einen neuen Partner an Bord haben, der sich schwerpunktmäßig um unseren Bereich BrickVest Debt kümmern und diesen weiter ausbauen wird. Dass wir dafür einen Experten mit seinem beruflichen Profil und Erfahrungsschatz gewinnen konnten, ist für die weitere Expansion von BrickVest ein großer Vorteil“, kommentiert Thomas Schneider, CIO und Mit-Gründer von BrickVest.



Jürgen Schroeder hat rund 30 Jahre Erfahrung in der Immobilien- und Finanzbranche, die er in verschiedenen Führungspositionen bei führenden Banken im immobilienbezogenen Asset Management, im Beteiligungsmanagement sowie in der Strukturierung und Restrukturierung von Immobilienfinanzierungen erworben hat. Er verbindet umfassende Finanzmarktkenntnisse mit ausgeprägter Immobilienexpertise – sowohl in nationalen als auch in internationalen Märkten. Zu seinen beruflichen Stationen gehörten die Aareal Bank, die Commerzbank, der Deutsche Bank Konzern sowie die Eurohypo.



Als Inhaber einer Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft hat er darüber hinaus ausgewählte Klienten bei immobilienbezogenen Transaktionen beraten. Überzeugt davon, dass digitale Innovationen die Immobilienwirtschaft fundamental verändern werden, hat er eine digitale Plattform gegründet, auf der die neuesten globalen Ideen und Beiträge veröffentlicht werden, die den Immobiliensektor nachhaltig beeinflussen werden.



Jürgen Schroeder ist Absolvent des Strategic Management Program der IMD Business School in Lausanne (Schweiz) und hält einen postgraduierten Master-Abschluss als Wirtschaftsingenieur der Hochschule Pforzheim sowie den Grad des Ingenieurs der Hochschule Augsburg.



„Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass technologiebasierte Geschäftsmodelle die Finanz- und Immobilienwirtschaft fundamental verändern werden. Deshalb freue ich mich ganz besonders, gemeinsam mit Brickvest als Innovator ab sofort Teil dieser Veränderung zu sein“, erläutert Jürgen Schroeder, Partner und Head of BrickVest Debt.



BrickVest legt mit Beos zweiten Mitarbeiterbeteiligungsfonds auf

Neben dem personellen Neuzugang gibt es auch Neuigkeiten aus dem Fondsbereich. Die Liquiditätsplattform für Immobilieninvestments hat in Zusammenarbeit mit dem deutschen Gewerbeimmobilienspezialisten einen zweiten Mitarbeiterbeteiligungsfonds für Gewerbeimmobilien aufgelegt. Bei dem Employee Participation Fund (EPF) handelt es sich um einen Co-Investmentfonds, der den Mitarbeitern von Beos die Möglichkeit gibt, sich gemeinsam mit institutionellen Investoren an den Immobilieninvestmentangeboten ihres Arbeitgebers zu beteiligen.



Der erste EPF der Liquiditätsplattform für Beos war bereits 2018 aufgelegt worden [wir berichteten]. Der Mitarbeiterbeteiligungsfonds hilft Immobilienunternehmen dabei, Talente zu gewinnen und zu binden, verbessert das allgemeine Vertrauen und sorgt für mehr Liquidität für institutionelle Investoren.



Der neue Fonds umfasst bei Auflegung ein Vermögen von 5 Millionen Euro und wird von BrickVest gemanagt, während das Underlying, ein deutsches Immobilienportfolio mit einem Volumen von 300 Millionen Euro, von Beos verwaltet wird. Der Gewerbeimmobilienspezialist ist eine Tochtergesellschaft von Swiss Life Asset Managers.



„Wir freuen uns, bereits zum zweiten Mal mit Beos bei der Konzeption und beim Management eines Mitarbeiterbeteiligungsfonds zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise können wir unsere bewährte Partnerschaft mit einem weiteren gemeinsamen Projekt fortsetzen, von dem sowohl Deal-Sponsoren als auch Investoren und Mitarbeiter gleichermaßen profitieren„, kommentiert Thomas Schneider, CIO und Mit-Gründer von BrickVest.



„Bei unserem zweiten Mitarbeiterbeteiligungsfonds haben wir unser Vertrauen erneut in BrickVest gesetzt und uns entschieden, dieses Angebot einem größeren Teil unserer Mitarbeiter zugänglich zu machen. BrickVest hat alle Schritte konzipiert und umgesetzt, die zu einer maßgeschneiderten und flexiblen Strukturierung und Verwaltung des Fonds notwendig sind“, sagt Holger Matheis, Vorstand von Beos.