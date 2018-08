Brick Spaces mietet Bürofläche in Düsseldorf an

Brick Spaces GmbH, ein bundesweiter Vermittler temporärer Flächen für Pop Up-Stores, Eventlocations etc., begleitet von Aengevelt Düsseldorf bei der Suche nach einem neuen Standort für seinen Düsseldorfer Unternehmenssitz, hat einen Büromietvertrag in einem Büro-/Geschäftshaus auf der Steinstraße, Ecke Königsallee abgeschlossen. Vermieter der Liegenschaft ist eine private Eigentümergemeinschaft. Mietbeginn ist im November 2018. Der Mieter verlegt dann seinen Standort von der Völklinger Straße in Unterbilk hierher.

„Das Unternehmen koordiniert zukünftig von hier aus zentral seine bundesweiten Vermietungs- und Akquiseaktivitäten“, erläutert Laura Rozowski, für den Abschluss verantwortliche Vermietungsexpertin von Aengevelt Düsseldorf, und ergänzt: „Ausschlaggebend bei der Anmietungsentscheidung war der prominente City- Standort der Liegenschaft verbunden mit der hohen Frequenz privater und geschäftlicher Kunden sowie die exzellente Anbindung an regionale und überregionale Verkehrsmittel.“