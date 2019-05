Bric's feiert Eröffnung in den Fünf Höfen

Die italienische Reisegepäck-Marke Bric’s hat Anfang Mai mitten in München einen eigenen Store eröffnet: Der Standort befindet sich im CityQuartier Fünf Höfe. Der neue Bric’s Store liegt im Perusahof und umfasst 70 m².

.

„Ich freue mich sehr, mit Bric’s eine weitere exklusive Marke in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen. Mit dem neuen Store können wir unseren Kunden das hochwertige und designstarke Reisegepäck und weitere Taschenmodelle der beliebten italienischen Marke in großer Auswahl anbieten. Eine absolute Bereicherung für die Fünf Höfe", so Center Managerin Elke Haeffner.