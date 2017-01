Land Hessen im Schulterschluss mit der Region Frankfurt-Rhein-Main

Das Werben der Region Frankfurt-Rhein-Main um Unternehmen, die Großbritannien aufgrund des Brexit-Votums in den nächsten Jahren abtrünnig werden könnten, geht in die nächste Runde. Wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann heute im Frankfurter Römer erläuterten, habe das Land Hessen und die Region eine Intensivierung ihrer Zusammenarbeit beschlossen, um das gemeinsame Standortmarketing weiter auszubauen. Forciert werden sollen die Bemühungen durch gemeinsame Delegationen und Messebeteiligungen, um sich als Spitzenstandort in der EU zu präsentieren und sich mittel- und langfristig ein Stück vom Kuchen zu sichern, wenn der Exodus der Finanzunternehmen in UK einsetzt. Erst gestern warnte Xavier Rolet, Chef der Londoner Börse die britische Regierungschefin Theresa May davor, dass der Brexit über 230.000 Jobs in der Finanzbranche kosten könnte. Die erneute Diskussion kam auf, nachdem die HSBC öffentlich angekündigt hatte, nicht zu warten, wie die Regierung den Brexit und die für die Bankenbranche so wichtige Aspekte wie den "„EU-Pass“, der die Geschäfte im EU-Raum ermöglicht, regeln will. Das Finanzinstitut werde sozusagen präventiv 1.000 Jobs nach Frankreich, den Niederlanden und Irland verlargern. HSBC-Chef Douglas Flint geht davon aus, dass der Großteil der Banken ihre Umzugspläne nach Beginn der Austrittsverhandlungen, die für das Frühjahr angekündigt sind, angehen werden. LSE-Chef Rolet forderte daher bei einer Anhörung vor dem britischen Parlament, die geltenden Regelungen für die Finanzbranche bis 2022 beizubehalten, um die Verluste überschaubar zu halten.

.

Frankfurt und Region in den Startlöchern

Was des einen Leid, ist des anderen Freud: Und so rüstet sich das Land Hessen und die Region Frankfurt-Rhein-Main für eine Werbeoffensive. Gemäß dem Motto Einer für alle, alle für einen ist das Land bereits vor einem Jahr wieder in die Wirtschaftsfördergesellschaft FrankfurtRheinMain International Marketing of the Region (FRM) eingetreten, die das internationale Standortmarketing gemeinsam mit der Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes Hessen Trade and Invest GmbH (HTAI) koordiniert. Denn dieses Mal sind sich alle einig: was dem Land nutzt, nutzt auch der Stadt Frankfurt und der Rhein-Main- Region. Und was der Stadt und der Region nutzt, nutzt auch dem Land.



„Die Zeiten, in denen die gleichen Märkte durch verschiedene Institutionen unabhängig voneinander aus Hessen bearbeitet wurden, sind endgültig vorbei. Jetzt gehen wir gemeinsam als starke Partner vor„, erläuterte Rainer Waldschmidt, CEO der hessischen Wirtschaftsfördergesellschaft HTAI, die verbesserte Zusammenarbeit. „Es gab im vergangenen Jahr gemeinsame Delegationen nach Japan, Korea und Großbritannien. Das wollen wir in diesem Jahr fortsetzen und ausweiten.“ Im Juni werden die HTAI und die FRM zusammen mit dem Netzwerk Hessen-China eine gemeinsame Roadshow in Guangdong und Shenzhen zur Gewinnung von chinesischen Investoren veranstalten. Zudem plant Minister Al-Wazir neben erneuten Gesprächen mit Banken und Investoren in London auch eine Wirtschaftsdelegation nach Singapur und Hongkong. „Auch viele asiatische Unternehmen suchen nach der Brexit-Entscheidung einen sicheren Hafen in der EU. Ihnen wollen wir ein attraktives Angebot machen„, so Waldschmidt. Schon in zwei Wochen präsentieren sich HTAI, FRM GmbH und hessische Unternehmen gemeinsam auf der IMTEX im indischen Bangalore, der bedeutendsten Werkzeugmaschinenmesse Süd- und Ostasiens.



„Niemand von uns hat sich den Brexit gewünscht. Jetzt arbeiten wir gemeinsam daran, FrankfurtRheinMain als beste Alternative für Unternehmen zu positionieren, die infolge des Brexits eine Niederlassung innerhalb der EU benötigen. Unterm Strich kann man aber sagen: Region, Stadt und Land haben wahrscheinlich noch nie so eng zusammengearbeitet wie in der Folge des britischen Referendums“, sagte Eric Menges, Geschäftsführer der FrankfurtRheinMain GmbH. Mittlerweile werden alle wesentlichen Aktivitäten aufeinander abgestimmt. „Jeden Montagabend besprechen wir uns beispielsweise in einer Telefonkonferenz: Wer hat mit welchen Investoren in der vergangenen Woche gesprochen? Wo hakt es möglicherweise noch? Wo können wir uns gegenseitig unterstützen? All das kommt in der Besprechung auf den Tisch und potentielle Investoren werden bestmöglich betreut."