Brexit-Flucht der Banken: Morgan Stanley mietet im Omniturm

Omniturm

Die Pläne der vor dem Brexit flüchtenden Großbanken werden konkreter. Im Fall von Morgan Stanley sogar sehr: Nachdem bereits verlautbart worden war, dass die amerikanische Investmentbank ihr Mitarbeiterkontingent in Frankfurt von 200 auf 400 oder mehr aufstocken will, scheint das Institut nun auch eine neue Heimat in der Main-Metropole gefunden zu haben – nach Informationen der FAZ hat Morgan Stanley im Omniturm „mehrere Etagen mit mindestens 8.000 m²“ gemietet. Das 185 Meter hohe Gebäude in spe an der Großen Gallusstraße 18 wird Anfang 2019 schlüsselfertig sein – und gehört damit zu den wenigen, die es noch vor dem offiziellen Brexit-Ernst im Frühjahr 2019 „schaffen“. Tishman Speyer feierte Ende Mai die Grundsteinlegung und bestätigte dort die Fertigstellungspläne für den 185 Meter hohen Büroturm [Grundstein für Omniturm gelegt].

.

Colliers International hatte schon vor Wochen gemutmaßt, dass das Platzangebot an zusammenhängenden, großen Flächen für die umzugswilligen Banken in Mainhattan schnell knapp werden könnte. Vor allem im Hinblick darauf, weil es ein gleichsam ungeschriebenes Gesetz in der Finanzbranche ist, dass niemals zwei Banken in ein und denselben Turm ziehen. Ante Portas stehen am Main auf jeden Fall derzeit schon Goldmann Sachs und die Citigroup, die ihre existente Frankfurter Tochter personell ausbauen und mit einer Handelslizenz ausstatten will.



Und auch die Deutsche Bank hat angekündigt, „bis zu 4.000 Stellen“ aus London abzuziehen. Der Vorstandsvorsitzende John Cryan hatte sich erst jüngst per Videobotschaft für einen „eigenen harten Brexit“ ausgesprochen. Die drei japanischen Banken Daiwa Securities, Nomura und Sumitono Mitsui wechseln ebenfalls von der Themse an den Main [Japanische Banken bevorzugen Frankfurt]. Vor dem Frühjahr 2019 sollen noch der Winx-Tower auf dem MainTor Areal (Neue Mainzer Straße 14-18) und der Marienturm auf der Marieninsel (Taunusanlage 9-10) fertiggestellt sein. Deren Vermietung dürfte folglich wie am Schnürchen laufen.