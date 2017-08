Brexit: Britische Finanzindustrie verliert 40.000 Arbeitsplätze

Während die Scheidungsgespräche zwischen London und Brüssel bis dato vor allem an den strittigen finanziellen Fragen, respektive den vom Vereinigten Königreich zu leistenden Ausgleichszahlungen für eingegangene Verpflichtungen, beständig haken, überschlagen sich düstere Meldungen über die unmittelbaren Konsequenzen eines harten Brexit. Premierministerin Theresa May ließ aus dem Urlaub verlautbaren, dass im März 2019 Schluss mit der Freizügigkeit sei und die Grenzen dichtgemacht würden. Zeitgleich taxiert die renommierte Bratungsfirma Oliver Wyman die Zahl der Arbeitsplätze, die im britischen Investment-Banking verloren gehen, auf den neuen Rekord von 40.000. Nach Handelsblatt-Informationen wird allein die Deutsche Bank aller Voraussicht nach 4.000 Positionen von der Insel zumeist nach Frankfurt und Berlin verlegen.

.

Angesichts der puren (Arbeitsplatz-) Zahlen mutet die große Bewerberrunde um die beiden EU-Behörden, die die Insel verlassen müssen, fast ein wenig seltsam an. Wenngleich mit der „Beheimatung“ der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA (160 Mitarbeiter) und/oder der Arzneimittelaufsicht EMA (900 Beschäftigte) zweifelsohne ein gewisser Prestigegewinn verbunden ist. 21 der 27 übriggebliebenen EU-Mitglieder möchten jedenfalls neuer Sitz von EBA und/oder EMA werden. Bis Ende September werden die EU-Kommissare anhand von Kriterien wie verkehrstechnische Lage des neuen Standorts, vorhandene multilinguale Schulen oder Arbeitsmarktsituation für Familienangehörige Punkte vergeben, die in einer Vorentscheidung auf dem EU-Gipfel in Oktober summiert werden.



Deutschland hat seinen Hut für die EBA (in Frankfurt) und die EMA (in Bonn) in den Ring geworfen. Der Mainmetropole werden allgemein gute Chancen attestiert, nicht zuletzt, weil dort bereits die Europäische Zentralbank sitzt.