Am vergangenen Freitag hat die irische Immobilieninvestmentgesellschaft Greenman Investments eine Paneldiskussion zum Thema „Brexit: After the bubble bursts“ organisiert. Finanz- und Wirtschaftsexperten diskutierten die Auswirkungen des EU-Austritts von Großbritannien auf die Europäische Union und die wirtschaftlichen Konsequenzen eines weichen oder harten Brexits auf Deutschland und Irland. Etwa 100 Teilnehmer aus Finanz- und Immobilienwirtschaft nahmen an der Veranstaltung im Soho House in Berlin teil.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Deutsche Pfandbriefbank AG JLL (ehemals Jones Lang LaSalle) Brexit

Als Gastredner war der irische Botschafter in Deutschland, S.E. Michael Collins, eingeladen. In der Diskussionsrunde erörterten Dr. Esfandiar Khorrami (Rechtsanwalt und Partner, Bottermann Khorrami LLP), Katrin Graggaber (Managing Partner, Commodus), Sandra Ludwig (Head of Retail Investment Germany, JLL), Mark Pohl (Head of International Investments, pbb Deutsche Pfandbriefbank), John O'Dwyer (Head of Digital Investments and Innovation, AIB) und Dr. Hans Bellstedt (Managing Partner, hbpa) die bevorstehenden Herausforderungen des Brexit und die Folgen für die Wirtschaft, insbesondere die Immobilienwirtschaft.



Die Paneldiskussion in Berlin ist der zweite Teil einer Veranstaltungsreihe zum Brexit. Bereits am 2. Mai hatte das Unternehmen in Dublin mit etwa 100 Teilnehmern die Auswirkungen des Brexit aus irischer Perspektive diskutiert. John Wilkinson, CEO von Greenman Investments: “Das Thema Brexit bewegt derzeit die Politik, die Märkte und die Immobilienbranche in ganz Europa. Das zeigt auch die große Beteiligung an unseren Diskussionsrunden in Berlin und Dublin. Wir gehen davon aus, dass sowohl Deutschland als auch Irland vom Brexit profitieren werden und sehen somit kein Risiko unsere Investmentstrategie in den kommenden Jahren fortzusetzen.“





Foto des Panels (v.l.n.r.): Dr. Hans Bellstedt, Mark Pohl, John O'Dwyer, Katrin Graggaber, Sandra Ludwig, Dr. Esfandiar Khorrami.



„Der Brexit hat beträchtliche Auswirkungen für viele EU-Mitgliedstaaten, aber insbesondere für Länder wie Irland und Deutschland, die starke Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich pflegen. Im Fall von Irland sind wir natürlich aufgrund unserer Grenze zu Nordirland besorgt und darauf bedacht, den Friedensprozess auf der Insel zu bewahren sowie das bestehende einheitliche Reisegebiet zu gewährleisten", so Botschafter Michael Collins.



Die Experten waren sich einig, dass die verbleibenden 27 EU-Staaten vor enormen politischen Herausforderungen stehen – nicht nur wegen des großen wirtschaftlichen und politischen Gewichts Großbritanniens, sondern auch aufgrund der anstehenden komplizierten Austrittsverhandlungen. Die Teilnehmer vertraten die Meinung, dass der Brexit für Großbritannien negative Auswirkungen haben wird. Durch den Verlust des EU-Passes, der britischen Unternehmen Geschäfte in allen EU-Staaten ermöglicht, gehen die Vorteile des EU-Binnenmarktes verloren. Problematisch sind darüber hinaus die Unklarheiten über die Ergebnisse der Verhandlungen und die damit einhergehende Unsicherheit, die voraussichtlich noch bis 2019 anhalten wird.



Dr. Esfandiar Khorrami, Rechtsanwalt und Partner, Bottermann Khorrami LLP, sieht keine großen Risiken für den deutschen Immobilienmarkt durch den Brexit: „Aus unserer Sicht werden deutsche Immobilien weiterhin für Investoren interessant bleiben, denn die Rahmenbedingungen für Investments in Deutschland bleiben unverändert.“ Er fügt hinzu: „Viele Banken und Finanzdienstleister haben bereits jetzt beschlossen, ihre Aktivitäten und demzufolge auch viele Mitarbeiter weg vom Finanzplatz London in ein Land des EU-Binnenmarktes zu verlagern. Hiervon wird insbesondere Dublin profitieren, denn Irland bietet größere Steuervorteile als beispielsweise Frankreich oder Deutschland. Zudem sind die englischen und irischen Rechtssysteme sehr ähnlich und es gibt keine Sprachbarrieren.“



Für Katrin Graggaber, Managing Partner bei Commodus, ist Berlin der Hauptgewinner des Brexit: „Die deutsche Metropole ist bereits jetzt ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Unternehmensgründungen und auf dem besten Weg, Europas Start-up-Hauptstadt zu werden. Hierfür sprechen Faktoren wie die steigende Einwohnerzahl, positive wirtschaftliche Rahmendaten und auch eine gut ausgebaute Infrastruktur. Der Brexit wird längerfristig für weiteren Unternehmenszuzug sorgen, da mehr Venture Capital nach Berlin statt nach London fließen wird.“ Graggaber ergänzt: „London wird dagegen einen Talentschwund erleben, da für eine Vielzahl an hochqualifizierten Akademikern mit pro-europäischer Einstellung England nicht mehr attraktiv ist.“