Brexit: Abgeordnete fordern Tacheles von Theresa May

Die britische Premierministerin Theresa May gerät angesichts der immer noch diffusen Marschroute zum EU-Austritt massiv unter Druck. Abgeordnete des Unterhauses haben die Regierungschefin nun ausdrücklich aufgefordert, Details zu ihren Brexit-Plänen bis spätestens Mitte Februar vorzulegen. Weil ansonsten die Zeit kaum ausreiche, hinreichende Vorbereitungen für die Zeit vor, während und nach den konkreten Austrittsverhandlungen zu treffen. Kernaussage des Papiers: Großbritannien dürfe die EU im Jahr 2019 nicht verlassen, ohne neue Handelsverträge mit der Gemeinschaft abgeschlossen zu haben.

Die Premierministerin fährt aktuell einen Schlingerkurs ohne durchgezogene Mittellinie. Und wenn sie sich überhaupt zu klaren Worten durchringen kann, dann mit anschließendem Zurückrudern. In einem Interview mit dem Fernsehsender Sky unterstrich die Politikerin in der vergangenen Woche den angestrebten harten Brexit: „Häufig reden die Leute, als ob wir irgendwie die EU verlassen würden und trotzdem Teile der EU behalten wollten – dies ist aber nicht der Fall. Wir gehen. Wir werden nicht länger ein Mitglied der EU sein.“ Es war der bis dato deutlichste Hinweis darauf, dass Theresa May den freien Zugang zum Binnenmarkt zur Disposition stellt.



Prompt geriet das britische Pfund am Devisenmarkt schwer in die Bredouille. Gegenüber dem Dollar sank die britische Währung auf den tiefsten Stand seit Oktober, als erstmals ein harter Brexit angedeutet wurde. Als relativ zeitgleich auch noch die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon betonte, im Falle eines harten Brexit ein zweites Unabhängigkeitsreferendum anzustreben, um zu verhindern, dass Schottland „über die Harte-Brexit-Klippe getrieben“ werde, wiegelte Theresa May nur einen Tag später ab: „Ich akzeptiere die Begriffe harter und weicher Brexit nicht. Wir werden den besten Deal für das Vereinigte Königreich erreichen (...) den Handel betreffend und den Zugang zum EU-Binnenmarkt.“



Wie das funktionieren soll, darüber schweigt sich die Regierungschefin indes beharrlich aus. Der abrupte Rücktritt des britischen EU-Botschafters Ivan Rogers in der letzten Woche darf auch vor den Hintergrund dieser Ratlosigkeit betrachtet werden. Noch immer suggerieren „Brexit-Träumer“ wie der britische Außenminister Boris Johnson, das Vereinigte Königreich könne seine Grenzen dichtmachen, gleichzeitig aber weiter munter am Binnenmarkt, dem Herzstück der EU, teilnehmen. Und eine Aufgabe des May’schen Versprechens, die nicht reglementierte Einwanderung nach Großbritannien zu beenden, wäre glatter politischer Selbstmord.



Währenddessen läuft den Briten wirklich die Zeit weg. Denn Exportbranche und Finanzwesen sind längst damit beschäftigt, ihren Exodus vorzubereiten. Die jüngste Umfrage der Unternehmensberatung Ernst & Young unter 200 Finanzinstituten kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte, schon mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen begonnen hat. Die HSBC-Ankündigung, quasi präventiv 1.000 Arbeitsplätze nach Frankreich, in die Niederlande und nach Irland zu verschieben, markiert nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Goldmann Sachs, Deutsche Bank und Citigroup sitzen vermutlich ebenfalls auf bereits gepackten Koffern. Nach Information der „Wiener Zeitung“ zieht aktuell Edmond de Rothschild das Asset Management Geschäft aus London ab und verteilt es auf die Büros in Paris, Genf und Luxembourg.



Rund zwölf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften die Briten mit Exporten in die EU. Umgekehrt saldieren sich die Ausfuhren der übrigen EU-Mitglieder ins Königreich auf gerade mal vier Prozent ihrer Wirtschaftsleistung. Innerhalb der zweijährigen Austrittsfrist wird es angesichts der Komplexität der Materie – und in diesem Punkt sind sich alle Experten relativ einig – kaum zu schaffen sein, ein tragfähiges Handelsabkommen hinzubekommen. Die Zeit drängt also empfindlich – und die Abgeordneten des Unterhauses haben allen Grund, endlich Tacheles von ihrer Premierministerin einzufordern.