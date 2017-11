Breuninger darf in Sindelfingen aufstocken

Am Ende des jahrelangen Rechtsstreits stehen zwei „Sieger“: Das Unternehmen Breuninger hat den Prozess um eine Erweiterung seines Einkaufszentrums in Sindelfingen (15 Kilometer südwestlich von Stuttgart) gewonnen und darf um 10.000 m² auf dann 42.000 m² aufstocken. Dies hat der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof (VGH) in letzter Instanz entschieden. Dass sich auch Sindelfingens Oberbürgermeister mächtig über den (formal) verlorenen Prozess freut, hängt mit der Vorgeschichte der juristischen Auseinandersetzung zusammen, in deren Finale nun ein Gericht einen Bebauungsplan für nichtig erklärt – weil er fehlerhaft sei.

Die Stadt Sindelfingen hatte Breuninger Ende 2012 qua Bauvorbescheid die Erlaubnis für eine Erweiterung des Einkaufszentrums an der Tilsiter Straße 15 um 10.000 m² erteilt. Stante pedes forderte allerdings das Stuttgarter Regierungspräsidium die Rücknahme dieses Papiers, da der Bescheid dem geltenden Bebauungsplan zuwiderlaufe und überdies die Nachbargemeinden von dem Ausbau negativ betroffen wären. Breuninger klagte erfolglos erstinstanzlich. Der VGH urteilte nun, dass der Bauvorbescheid nicht zurückzunehmen gewesen sei, da der angeführte Bebauungsplan aus dem Jahre 1997 ebenso wie auch sein Vorgänger aus 1971 mit Fehlern behaftet und daher unwirksam seien. Infolgedessen sei der Paragraph 34 des Baugesetzbuches (für den „unbeplanten Innenbereich“) anzuwenden – der eben auch keine Einbindung der umliegenden Gemeinden und der Regionalplanung vorsieht.



Bis zum Vorliegen der schriftlichen Urteilsbegründung dürften rund zwei Wochen vergehen. Dann wollen sich Regierungspräsidium und Verband Region Stuttgart konkret äußern.