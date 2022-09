Bretz Wohnträume eröffnet Flagship-Store im Living Berlin

Das Living Berlin hat einen neuen, wenn auch altbekannten Mieter. Die Bretz Wohnträume GmbH, Manufaktur für Sitzmöbel, Betten und Accessoires „Made in Germany“, übernimmt die bisher durch einen Handelspartner betriebene Fläche im Living Berlin und eröffnet einen werkseigenen Flagship-Store in der Charlottenburger Kantstraße 17. Eigentümer des Gebäudes ist seit Ende 2018 die CBRE Investment Management [wir berichteten]. Der neue 249 m² große Flagship-Store im Living Berlin ist einer von insgesamt nur sieben Monobrand-Showrooms der Marke.

.