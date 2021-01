Die EcoCool GmbH hat in Schiffdorf bei Bremerhaven ein Kühlhaus gemietet. Das Objekt Am Fernsehturm 8 verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rd. 2.349 m². Vermieter ist die Recker GmbH & Co. KG. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Bremen.

[…]