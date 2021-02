Die Berliner Call a Pizza Franchise GmbH eröffnet in Bremerhaven ihren 112. Standort in Deutschland. Dazu hat der Lieferdienst in der Twischlehe 11a rd. 200 m² Retailfläche gemietet. Vermieter ist die Nordsee Wirtschaftszentrum GmbH. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Bremen.

