Bremer Überseestadt: Brautmodengeschäft Bridalicious mietet 500 m²

Bridalicious, das neue Brautmodenkonzept von Hochzeitsrausch, hat am 2. Januar einen Standort in Bremen eröffnet. In der Konsul-Schmidt-Straße 68–68a in der Überseestadt bezieht das auf Brautmode spezialisierte Unternehmen rund 500 m² Ladenfläche. Ein besonderes Merkmal des Konzepts ist, dass Bridalicious individuell gestaltbare Brautkleider direkt ab Werk anbietet.

Mit diesem Abschluss sind – bis auf eine Einheit – sämtliche Erdgeschossflächen des Standorts vergeben. Vermieter der Fläche ist die Tierärzteversorgung Niedersachsen. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war beratend und vermittelnd tätig.