Bremer Gartenstadt Werdersee feiert Grundsteinlegung

Gut ein Jahr nach dem Baggerstich mit Bremens Bausenator Dr. Joachim Lohse und Verkaufsstart, erfolgte am 10. Januar 2019 die Grundsteinlegung für die ersten Häuser in Bremens Großprojekt „Gartenstadt Werdersee“. Die Gesellschafter der Projektgesellschaft versammelten sich, um gemeinsam den symbolischen Akt zu vollziehen und zeigten sich mit dem Verkaufsergebnis ein Jahr nach dem Vermarktungsstart äußerst zufrieden: Aktuell haben bereits über 40 Reihenhäuser neue Eigentümer gefunden.

