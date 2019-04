Bremer Forschungs- und Technologiezentrums ECOMAT eröffnet

Nach drei Jahren Bauzeit wird das Forschungs- und Technologiezentrum ECOMAT in Bremen am 26. April 2019 eingeweiht. 500 Mitarbeiter forschen zukünftig im „Center for Eco-efficient Materials & Technologies“ in direkter Nachbarschaft zum Bremer Flughafen und wichtigen industriellen Unternehmen zum Thema Leichtmetallbau. Die Pbr Planungsbüro Rohling AG hat die Planung der Elektro- und Fördertechnik für das aus Büro- und Laborflächen sowie einem Technikum bestehende Gebäude übernommen.

.