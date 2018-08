Bremens erste Design Serviced Apartments eröffnen in der Sögestraße

Seidenhaus Koopmann

Am Freitag, 31. August, eröffnen im Seidenhaus Koopmann in der Bremer Sögestraße die ÜberFluss Apartments in bester Citylage. Bei den sogenannten Serviced Apartments handelt es sich um möblierte und mit Dingen des täglichen Bedarfs ausgestattete Apartments, kombiniert mit einem aus Hotels bekannten Service. Nach aufwändiger und denkmalgerechter Modernisierung des historischen Gebäudes am Kopfe der Sögestraße stehen nun auf einer Gesamtfläche von mehr als 2.000 m² und über fünf Etagen insgesamt 38 vollmöblierte Design-Apartments für bis zu 80 Gäste zur Verfügung. Mit dem Projekt wächst die Marke ÜberFluss, zu der bereits ein 4-Sterne-Superior-Haus an der Schlachte und die First Apartments nahe des Hauptbahnhofs gehören, zu einem Hotel- und Apartmentbetreiber zusammen.

„Die Nachfrage für Serviced Apartments für Kurz- und Langzeitaufenthalte wächst aus seiner Nische heraus. Bremen hinkt auf der Angebotsseite bisher hinterher. Hier setzt das Konzept der Design-Apartments im Herzen Bremens an. Sie sind eine komfortable und schnelle Alternative zur Ferienwohnung oder langwierigen Wohnungssuche. Zudem wollen wir Vorreiter in Sachen Design und Service sein und unseren Gästen ein zweites Zuhause mit den Annehmlichkeiten eines Hotels bieten,“ so ÜberFluss Projektverantwortliche Katharina Molnar über das neue Konzept. Eine Konkurrenz zur Hotellerie sieht Katharina Molnar im Konzept nicht, denn die Aufenthaltsdauer beträgt 7 Tage bis 6 Monate. Zielgruppe des neuen Hauses sind unter anderem Unternehmen, die ihre Mitarbeiter für einen begrenzten Zeitraum unterbringen wollen.



Die Design-Apartments haben eine Größe zwischen 15 und 44 m² und bieten Platz für bis zu vier Personen. Jedes Apartment verfügt neben einem komfortablen Doppelbett und einem Badezimmer mit Natursteinboden über eine voll ausgestattete Küchenzeile. Eine Glasfaser-Verbindung ermöglicht schnelles Internet und ideale Vernetzung. Durch die räumliche Nähe zum Designhotel ÜberFluss können die Apartment-Gäste den besonderen Service des fußläufig entfernten Hotels nutzen. Im Mietpreis sind beispielsweise die Nutzung des Fitness- und SPA-Bereiches mit historischem Ruheraum, Sauna und Pool inbegriffen. Auch das Frühstücksbuffet mit Blick auf die Weser und die Rooftop Skybar des Hotels stehen den Gästen zur Verfügung.



Das 1911 errichtete historische Handelshaus Seidenhaus Koopmann wurde in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege behutsam saniert. Dazu gehört die Modernisierung nach KfW-Effizienzhaus-Standard und die Umgestaltung im Inneren zu Handels-, Büro- und Hotelflächen. Errichtet vom Bremer Architektenbüro Behrens und Neumark ist das sechsstöckige Geschäfts- und Kontorhaus ein markanter Vertreter des oftmals barocken und monumentalen Baustils des frühen 20. Jahrhunderts. Dieser verband bereits damals historische Formen mit moderner Konstruktionsweise.