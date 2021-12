Bremen: Zinshausmarkt hält trotz Corona-Pandemie hohes Niveau

Der Markt für Wohn- und Geschäftshäuser in Bremen ist auch während der Corona-Pandemie auf einem stabil hohen Niveau geblieben. Im Jahr 2021 könnten bis zu 240 Zinshäuser mit einem Transaktionsvolumen von 190 Mio. Euro gehandelt werden.

.

„Es hat sich erneut gezeigt, dass die Assetklasse Wohnen generell eine weiterhin attraktive Anlageform bleibt und sich gegenüber anderen Investments als krisenrobust darstellt“, erläutert Valentina Worthmann, Leiterin Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial Bremen.



Preisanstieg nur in sehr guten Lagen

Die anhaltend dynamische Nachfrage von Kapitalanlegern habe vorrangig in den sehr guten Lagen wie Östliche Vorstadt, Neustadt oder Schwachhausen zu Preissteigerungen von Anlageimmobilien bis zu knapp 6 % geführt. Laut dem aktuell erschienenen „Marktreport Wohn- und Geschäftshäuser Bremen“ von Engel & Völkers Commercial werden dort in der Spitze bis zu 3.700 Euro/m² für Bestandsimmobilien aufgerufen. Die Spanne beginnt demzufolge bei 1.800 Euro/m². Günstigere Alternativen fänden Anleger dem hingegen in guten Lagen wie Woltmershausen (1.400 – 2.600 Euro/m²) oder in mittleren Lagen wie Walle (1.100 – 2.050 Euro/m²). „Insbesondere in den guten und mittleren Lagen sehen wir noch Potenzial für Preissteigerungen, während in den sehr guten Lagen eine Plateauphase erreicht sein könnte“, prognostiziert Worthmann.



Mieten steigen um 4 %

Bei einem Wohnungs-Leerstand von 1,8 % seien die durchschnittlichen Angebotsmieten in Bremen im ersten Halbjahr 2021 um 4 % auf 9,14 Euro/m² gestiegen. Die höchsten Mieten in Bestandswohnungen werden laut Engel & Völkers Commercial Bremen in den sehr guten Lagen Mitte, östliche Vorstadt und Häfen mit 10,33 Euro/m² (4,9%) sowie in Schwachhausen mit 10,00 Euro/m² (3,8 %) aufgerufen. Über dem Durchschnitt lägen die Mieten noch in der Neustadt mit 9,80 Euro/m² (3,7 %), Walle und Findorff mit 9,74 Euro/m² (2,2 %) sowie in Horn-Lehe mit 9,20 Euro/m² (3,7 %). „Aufgrund der hohen Nachfrage besteht für Immobilieneigentümer lediglich ein sehr geringes Risiko von leerstehenden Wohnungen“, betont die Marktexpertin.