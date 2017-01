Weiterer Institutioneller in der Überseestadt geankert

Das limitierte Angebot und die hohe Nachfrage treibt immer mehr Institutionelle in B-Städte - zumindest soweit die Losgröße stimmt: Besonders attraktiv ist derzeit offensichtlich die Bremer Überseestadt, das alte Hafenrevier der Hansestadt, dass eines der größten städtebaulichen Projekte hierzulande ist und noch viel Flächenpotenzial birgt. Dort investierten binnen drei Monaten sowohl die Union Investment Real Estate, Aberdeen Asset Management als auch KGAL. Vorgelegt hatte die Union Investment mit der Erweiterung ihres Portfolios um die Büroobjekte WQ 1 und das Haus am Fluss, gefolgt von Aberdeen, die gestern den Kauf des Speicher 1 meldeten. Die jüngste Transaktion, die aber ebenfalls noch Ende letzten Jahres unterzeichnet wurde, meldete KGAL mit dem Kauf der Unternehmenszentrale von Hansewasser.

DS-Bauconcept vollzieht Exit

Das gerade vom Hamburger Projektentwickler DS-Bauconcep fertiggestellte Büroobjekt „Hansewasser“ wird in das Portfolio eines Immobilien-Spezial-AIF von KGAL gehen. Die mit DGNB Platin zertifizierte Immobilie Birkenfelsstraße 5 befindet sich an der Bremer Hafenkante. Die Kernlage “Hafenkante“ (ca. 12 Hektar) ist besonders beliebt, da sie im Süden zur Weser ausgerichtet ist und im Osten unmittelbar an den Überseepark angrenzt. Die Lage hatte auch den Abwasserentsorger und Umweltdienstleister Hansewasser in 2015 überzeugt einen langfristigen Mietvertrag für seine neue Hauptverwaltung am Standort zu unterzeichnen. Insgesamt umfasst das Single-Tenant-Objekt eine Mietfläche von rund 5.100 m² sowie 135 Pkw-Stellplätze.





Die vom Projektentwickler DS-Bauconcept errichtete Büroimmobilie wurde drittverwendbar projektiert.



B-Stadt mit Potenzial

Bremen gilt immobilienwirtschaftlich unter Investoren als gefragter B-Standort mit positiven Zukunftsperspektiven. Der Büromarkt ist geprägt durch anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Flächen, steigende Mieten und eine für deutsche B-Städte weit unterdurchschnittliche Leerstandsquote von lediglich etwa 3,3 %. Das läßt sich nicht nur an den Investments in der Überseestadt ablesen, auch in anderen Stadtteillagen von Bremen herrschte im letzten Jahr rege Nachfrage. Im Dezember kaufte Dream Global zum Beispiel eine Büroimmobilie in der Airport City [Dream Global kauft weiteres Europa-Center] und im November investierte der französische Fonds Eurovalys im Bremer Technologiepark [UBS (D) Euroinvest verkauft in Bremen und Erlangen].