Dorint eröffnet erstes Essential-Hotel in Bremen

Zu den ersten Hotels der brandneuen Marke Essential by Dorint gehört seit dem 1. Mai das ehemalige Best Western Hotel Bremen East. Nach erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen mit Prime City Investment Plc. ist die Dorint GmbH für die kommenden 20 Jahre Pächter des Hotels, das künftig als Essential by Dorint Bremen-Vahr firmiert. „Das Haus ist prädestiniert, die neue Marke optimal zu repräsentieren“, erläutert Karl-Heinz Pawlizki, CEO der Dorint Hotels & Resorts.

