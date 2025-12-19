Bremen: „Umgedrehte Kommode“ erhält binnen 4 Monate Baugenehmigung

Ein Bremer Wahrzeichen erhält neue Perspektiven: Für die „Umgedrehte Kommode“, einen denkmalgeschützten Wasserturm auf dem Stadtwerder, wurde jetzt die Baugenehmigung erteilt. Geplant sind 28 Wohnungen, Büroflächen, Gastronomie und öffentliche Nutzungen. Das Projekt wurde von Westphal Architekten im Rahmen eines Wettbewerbs entwickelt.

