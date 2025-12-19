Mixed-Use-Objekt
Bremen: „Umgedrehte Kommode“ erhält binnen 4 Monate Baugenehmigung
Ein Bremer Wahrzeichen erhält neue Perspektiven: Für die „Umgedrehte Kommode“, einen denkmalgeschützten Wasserturm auf dem Stadtwerder, wurde jetzt die Baugenehmigung erteilt. Geplant sind 28 Wohnungen, Büroflächen, Gastronomie und öffentliche Nutzungen. Das Projekt wurde von Westphal Architekten im Rahmen eines Wettbewerbs entwickelt.
„Die Baugenehmigung gehört zu den ersten in Bremen, bei denen die neuen, erleichterten Genehmigungsmöglichkeiten nach der Änderung des Baugesetzbuches angewendet wurden“, sagte Özlem Ünsal, Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung. „Auf dieser Grundlage konnte die Baubehörde Befreiungen vom Bebauungsplan erteilen. So war es möglich, die Genehmigung für die Umnutzung noch in diesem Jahr zu erteilen – ohne ein langwieriges Änderungsverfahren.“
Geplant sind 28 Wohnungen im Wasserturm selbst. Ergänzt wird das Projekt durch Flächen im Erd- und Untergeschoss, die teilweise öffentlich genutzt werden sollen (Details sind noch in Abstimmung), Büroflächen im benachbarten Kesselhaus sowie eine gastronomische Nutzung im sogenannten Brunnenhaus. Diese Nutzungsmischung bildet die Grundlage dafür, das Gebäude dauerhaft zu erhalten und neu mit Leben zu füllen.
„Dieses Projekt zeigt, dass sich Geduld, Überzeugung und der Wille zum Erhalt außergewöhnlicher Bauwerke auszahlen“, sagte Amer Sandawi, Projektentwickler und Vertreter der Eigentümerin. „Die Umgedrehte Kommode ist kein beliebiges Gebäude – sie ist Teil der Bremer Identität. Unser Anspruch war es von Anfang an, eine Nutzung zu entwickeln, die wirtschaftlich tragfähig ist und zugleich dem Denkmal gerecht wird. Die Baugenehmigung ist dafür ein entscheidender Meilenstein. Ohne den gemeinsamen Willen und die überaus partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten wären wir nicht zu diesem Ergebnis gekommen. Dafür gilt mein ausdrücklicher Dank allen Projektbeteiligten.“
Vorausgegangen war ein zweiphasiger Hochbauwettbewerb, der im vergangenen Jahr entschieden wurde. Gewonnen hat das Bremer Büro Westphal Architekten BDA. Der bundesweit besetzte Wettbewerb war entscheidend, um eine Lösung zu finden, die dem Denkmal gerecht wird und zugleich eine tragfähige Nutzung ermöglicht.
„Wir haben uns der Aufgabe mit großem Respekt vor der Geschichte des Wasserturms genähert“, sagte Architekt Jost Westphal. „Unser Ziel war es, die charakteristische Silhouette und den industriellen Charme zu bewahren und gleichzeitig Räume zu schaffen, die heutigen Wohn- und Arbeitsansprüchen gerecht werden. Der Entwurf versteht sich als behutsame Weiterentwicklung.“ Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 50 und 250 m².
An dem heutigen Pressetermin nahmen neben Senatorin Özlem Ünsal auch Prof. Dr. Iris Reuther, Senatsbaudirektorin, Amer Sandawi und Wolfgang Weber als Vertreter der Eigentümerin, Architekt Jost Westphal sowie Jens Lütjen, geschäftsführender Gesellschafter der Robert C. Spies Gruppe, teil.
„Die Umgedrehte Kommode ist eines dieser Projekte, bei denen Stadtentwicklung im besten Sinne greifbar wird“, sagte Jens Lütjen, geschäftsführender Gesellschafter der Robert C. Spies Gruppe, die das Vorhaben begleitet und für die Vermarktung mandatiert ist. „Hier treffen Denkmal, Lage und Nutzungsidee aufeinander – und schaffen ein Angebot, das weit über Bremen hinaus Strahlkraft entfalten kann. Wir sind überzeugt, dass dieses Projekt ein starkes Signal für die Entwicklung Bremens und des Stadtwerders ist.“
„Ich freue mich sehr, dass es in einem sehr guten Zusammenspiel aller Mitwirkenden gelungen ist, unter Nutzung aller möglichen Instrumente des Planungsrechts und vor allem im Ergebnis eines Wettbewerbsverfahrens für das stadtbildprägende Gebäude und hochkarätige Denkmal ein tragfähiges Programm für eine neue Wohnadresse auf den Weg zu bringen. Das ist beste Bremische Baukultur!“, sagte Prof. Dr. Iris Reuther, Senatsbaudirektorin der Freien Hansestadt Bremen.