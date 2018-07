Bremen: Eingeschränkte Flächenverfügbarkeit auf Markt für Logistik- und Industrieflächen

Mit einem Flächenumsatz von ca. 113.000 m² lag das Ergebnis auf dem Markt für Logistik- und Industrieflächen (Vermietung und Verkauf) in der Region Bremen im ersten Halbjahr 2018 rund 16,5 Prozent über dem Vorjahreswert. „Bremen hat sich in den letzten Jahren zu einem sehr guten Logistik-Standort entwickelt. Der einzige Haken: Es wurde zu wenig Flächenvorrat geschaffen, sodass es mittlerweile an Flächen in vermietbaren Größen und Gewerbegrundstücken mangelt“, berichtet Jörg Lachmann, Leiter Industrie bei Engel & Völkers Commercial in Bremen.

.

Flächenmangel im Umland

Das Flächendefizit machte sich besonders im Umland bemerkbar, sodass dort lediglich eine große Neuentwicklung verzeichnet werden konnte. So lässt der Leuchtmittelanbieter Müller Licht International GmbH ein neues etwa 13.000 m² großes Logistikzentrum zur Eigennutzung in Lilienthal im Umland Nord errichten. „Besonders im Segment der Logistikhallen mit einer Größe von 5.000 m² bis 10.000 m² und bei Produktions- und Handwerksflächen im Bereich von 500 m² bis 1.000 m² ist das Flächendefizit stark spürbar“, ergänzt der Logistikexperte.



Transport, Logistik dominiert

Die Anmietungen von jeweils 20.000 m² Neubauhallenfläche durch die Logistikdienstleister DHL und Stute Logistics zählen zu den bedeutendsten Flächenumsätzen des ersten Halbjahres. „Durch die großen Abschlüsse von Stute Logistics, Bretzke Lagerhaus (8.000 m²) und Kühne + Nagel (8.000 m²) dominiert die Branche Transport, Logistik mit einem Anteil von 72,12 Prozent den Bremer Industrie- und Logistikmarkt“, erläutert Lachmann.



Ausblick

Für das zweite Halbjahr 2018 stehen laut des Marktexperten noch „spannende Entwicklungen“ an. So plant die Gemeinde Achim derzeit in Zusammenarbeit mit der Stadt Bremen ein neues verkehrsgünstig gelegenes Gewerbegebiet auf 75 Hektar am Bremer Kreuz auszuweisen. Auch die bevorstehende Ansiedlung eines Logistikzentrums des Online-Händlers Amazon in Achim könnte zu einem Bedeutungszuwachs des Bremer Umlandes führen. Engel & Völkers Commercial prognostiziert für das Jahr 2018 einen Flächenumsatz von 190.000 m² bis 240.000 m².