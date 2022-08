Bremen: Deutsche Industrie Grundbesitz kündigt Revitalisierungsprojekt an

Die Deutsche Industrie Grundbesitz plant die Revitalisierung einer 32.000 m² großen Produktions- und Logistikimmobilie in der Hansestadt Bremen. Das Projekt markiert den Auftakt eines umfassenden Entwicklungs- und Akquiseprogramms der CTP Group in Deutschland.

Das rund 60.000 m² Grundstück in der Straße „zum Panrepel 39, 41 und 43“ soll nach Abschluss der Nachverdichtung ca. 35.000 m² Logistik- und Bürofläche (BGF) bereitstellen. Bis zum Jahr 2026 soll die Gesamtmietfläche in Deutschland von heute 1,7 Mio. m² auf rund 3,4 Mio. m² verdoppelt werden.



Im Rahmen der Revitalisierung wird ein bestehendes Bürogebäude mit 2.700 m² modernisiert. Zusätzlich entsteht ein Logistikneubau mit über 32.000 m² BGF, darunter 1.200 m² Büro- und 2.700 m² Mezzanineflächen. Das Big-Box-Objekt ist flexibel konzipiert und lässt sich bei Bedarf in kleinere Einheiten zuschneiden. Für eine optimale Andienung sind insgesamt 28 Laderampen vorgesehen. Zum Objekt gehören zusätzlich 200 Pkw-Stellplätze. Gemäß den CTP-Nachhaltigkeitsstandards wird die Immobilie nach der Revitalisierung eine BREEAM-Zertifizierung in der Kategorie „sehr gut“ oder besser erhalten. Die Dachflächen der Gebäude werden für die Installation von Fotovoltaikanlagen geeignet sein.



„Das Projekt ist ein Paradebeispiel für unsere Strategie in Deutschland. Wir setzen vorhandenes Potenzial auf einem unserer Bestandsgrundstücke durch Modernisierung und Nachverdichtung frei. Dabei steigern wir die Objektqualität mit Blick auf die Nutzung und die Energieeffizienz deutlich. So generieren wir einen signifikanten Mehrwert für unsere Kunden und Investoren.“, sagt Remon Vos, CEO von CTP und der Deutsche Industrie Grundbesitz.



„Das Objekt eignet sich durch seine ideale Verkehrsanbindung und flexiblen Flächenzuschnitte für ein breites Spektrum an Nutzern“, ergänzt Fabian Kempchen, Regional Development Director North der Deutsche Industrie Grundbesitz. „Die Region um Bremen ist durch die Nähe zur Nordsee ein wichtiger Logistikcluster in Deutschland und gleichzeitig von einem Mangel an modernen Logistikimmobilien geprägt. Wir halten bereits mehrere Objekte in der Region und wir wollen den Standort weiter ausbauen.“



Das Grundstück liegt im Bremer Stadtteil Mahndorf unmittelbar an der Grenze zu Niedersachsen. Der Flughafen Bremen liegt rund 50 Autominuten entfernt. Mit der Nähe zu den Bremischen Häfen und der direkten Anbindung an die A1 und A27 ist der Standort infrastrukturell sehr gut angebunden.