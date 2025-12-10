Bremen: Baustart auf Ex-Bundesbank-Areal für Herbst 2026 angekündigt

Auf dem ehemaligen Bundesbank-Gelände in der Bremer Kohlhökerstraße sollen die Bauarbeiten im Herbst 2026 beginnen. Wie das Magazin buten un binnen berichtet, habe der Hamburger Investor Evoreal auf Nachfrage den geplanten Baustart für 2026 bestätigt. Auf dem rund 7.000 m² großen Areal sind 180 Wohnungen geplant, davon etwa ein Drittel im geförderten Segment.

.

Das Projekt auf dem ehemaligen Areal der Deutschen Bundesbank in der Kohlhökerstraße sollte ursprünglich bereits in 2026 fertiggestellt sein, kam aufgrund der schwierigen Marktlage jedoch mehr als zwei Jahre zum Stillstand. Laut Projektleiter Reiner Belitz führten zudem Klagen gegen Abriss- und Baugenehmigungen sowie Einwände gegen den Bebauungsplan zu erheblichen Verzögerungen.



Die Bürgerinitiative „Kein Hochhaus im Viertel“ fordert indes weiterhin den Entzug der Baugenehmigung und kritisiert eine unzureichende Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Investors. Die Bremer Baubehörde betont hingegen, man beobachte den Prozess eng: Ziel sei eine zügige Fortführung, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen.



Der Projektentwickler hatte das 7.000 m² große Areal in 2017 erworben [wir berichteten] und einen Realisierungswettbewerb für das künftige Wohnquartier ausgelobt, den in 2018 das Hamburger Architekturbüro Schenk+Waiblinger Architekten für sich entscheiden konnte [wir berichteten]. Laut des Entwurfs sollten auf dem Areal zwischen der Kohlhökerstraße und dem Imre-Nagy-Weg östlich der Wallanlagen rund 170 Wohnungen entstehen, 25 Prozent davon öffentlich gefördert. Das Konzept überzeugte mit einem parkähnlichen Innenhof und einer städtebaulichen Konzeption, die sich in das bestehende Umfeld integriert und gleichzeitig mit einem 14-geschossigen Wohnhochhaus einen markanten Hochpunkt schafft. Letzteres stieß bei den Anwohnern jedoch auf viel Unmut. Zum Abschluss des Realisierungswettbewerbs im Jahr 2018 rechnete der Projektentwickler noch mit einer Fertigstellung im Sommer 2022 und bezifferte das Investitionsvolumen damals auf rund 60 Millionen Euro. Die kritischen Anwohner und die sich zuspitzende Marktentwicklung - vor allem mit Blick auf die Baukostenentwicklung - führten jedoch letztendlich zum vorübergehenden Stillstand des Projekts.