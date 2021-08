Bremen: Aengevelt vermittelt GroÃŸinvestment

Aengevelt vermittelt im Auftrag eines dänischen Fonds den Verkauf einer, mit gleich zwei bonitätsstarken Großmietern vermieteten Liegenschaft im Bremer Stadtteil „Walle“. Das Objekt in der Hans-Böckler-Straße 48 mit einer Gesamtfläche von rd. 10.200 m² befindet sich in fußläufiger Entfernung zum Bremer Hauptbahnhof sowie der Altstadt und liegt somit in einer der besten strategischen Lagen der Überseestadt. Der stabile Cashflow und die zusätzlichen Ausbaupotentiale machen das Objekt zu einem hervorragenden Value-Add-Investment.

.