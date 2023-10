Breitling folgt auf Hugo Boss in Salzburger Altstadt

Der Luxusuhrenhersteller Breitling hat in Salzburg rd. 160 m² Retailfläche an der Ecke Rathausplatz und Rudolfskai, direkt gegenüber der Salzach auf Höhe der Staatsbrücke angemietet. Die Location wurde bereits am 4. Oktober eröffnet. Breitling folgt als Nachmieter von Hugo Boss für die historische Fläche in der Salzburger Altstadt. Comfort Austria in Kooperation mit Hölzl & Hubner Immobilien GmbH war vermittelnd tätig.

.

„Dieser Bereich ist einer der wichtigsten „Eingangstore“ in die Altstadt und somit eine besondere Schnittstelle zwischen dem Weitblick über die Salzach, dem nördlichen Teil der Stadt und dem Zentrum mit seinem historischen Charakter, gepaart mit einer stark frequentierten Einzelhandelslandschaft", erklärt Senior Consultant Mario Witthalm von Comfort Austria.