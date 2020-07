Breer Gebäudedienste mietet 1.048 m² Bürofläche in Heidelberg

Cushman & Wakefield hat Im Breitspiel 17 in Heidelberg 1.048 m² Bürofläche an die Firma Breer Gebäudedienste vermittelt. Der Umzug in das neue Bürogebäude erfolgt aus Expansionsgründen Anfang des kommenden Jahres. Das Bürogebäude befindet sich im Gewerbegebiet Heidelberg Rohrbach-Süd und verfügt über ca. 2.100 m² Gesamtmietfläche. Die Flächen werden nach Mieterwunsch in den nächsten Monaten modernisiert und ausgebaut.

