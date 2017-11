Die Premium-Outfit-Marke Brax eröffnet ihren ersten Mono-Label-Store in Nürnberg. Vermieter des neuen rund 220 m² großen Shops am Josephsplatz 34 ist die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Beraten wurde das Herforder Modelabel bei der Standortsuche durch Savills. Die Brax Store GmbH & Co. KG führt mit dem voraussichtlich im kommenden Frühjahr eröffneten Shop seine Investitionen in neue Läden fort.

