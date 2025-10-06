Lokale PM-Teams vor Ort
Brawo und HIH unterzeichnen Management-Vertrag für zehn Objekte
Brawo Real Estate übernimmt für HIH Real Estate das Property-Management von zehn Gewerbeobjekten in Hannover und Bremen. Dies gaben die beiden Partner auf der Expo Real 2025 bekannt. Das Mandat umfasst das kaufmännische und technische Management sowie die Mieterbetreuung vor Ort.
Die Immobilien befinden sich an zentralen Standorten in der Hannoveraner Innenstadt sowie an acht Standorten in Bremen. Die Gesamtmietfläche beträgt insgesamt rund 60.000 m². Der aktuelle Vermietungsstand liegt bei etwa 98 Prozent.
„Für unsere Immobilien in Hannover und Bremen war uns wichtig, einen Partner zu gewinnen, der die Gegebenheiten vor Ort kennt und unsere Qualitätsansprüche verlässlich umsetzt. Die Brawo Real Estate verfügt sowohl über fundierte Erfahrung im Property Management als auch über lokale Präsenz – das schafft direkten Mehrwert für unsere Mieter“, sagt Carolin Dose, Managing Director of Asset Management bei der HIH Real Estate.
„Wir freuen uns, unser Portfolio im Bereich Property Management gemeinsam mit der HIH Real Estate auszubauen. Dieses Mandat stärkt unsere operative Präsenz in den Regionen Hannover und Bremen und bestätigt unsere Kompetenz in der Verwaltung von Gewerbeimmobilien“, ergänzt Michael Mertmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Brawo Real Estate.