BraWo präsentiert mit New Yorker ersten Mieter für BraWo Arkaden

Die BraWo Arkaden in der Wolfsburger Innenstadt nehmen weiter Gestalt an: Mit New Yorker Deutschland steht nun der erste Mieter für den laufenden ersten Bauabschnitt in der Porschestraße fest. Das international tätige Modeunternehmen wird künftig auf rund 2.650 m² Gesamtfläche im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss einen der zentralen Handelsstandorte des neuen Quartiers belegen.

.

Die Vermietung markiert einen wichtigen Meilenstein im Projektverlauf – und unterstreicht die Attraktivität der BraWo Arkaden als neue Einkaufs- und Lebensadresse in der City. „Städte verändern sich – und mit ihnen die Art, wie Menschen Shopping, Begegnung und Erlebnis miteinander verbinden. Nach einem erfolgreichen letzten Jahr mit starkem Wachstum wollen wir hier nicht einfach nur einen weiteren Store eröffnen, sondern gemeinsam einen Ort schaffen, der Lust auf den stationären Handel macht. Die BraWo Arkaden haben enormes Potenzial, und wir möchten mit New Yorker Teil dieser neuen urbanen Mitte werden – als Impulsgeber, als Frequenzbringer und als Marke, die Menschen wieder in die Innenstadt zieht“, sagt Jonas Gnauck, Geschäftsführer von New Yorker.



Die geplante Verkaufsfläche von knapp 1.900 m² verteilt sich auf zwei Etagen und wird ergänzt durch Neben- und Verkehrsflächen auf insgesamt rund 2.650 m². Durch die großflächige Fensterfront zur Porschestraße erhält der Standort eine hohe Sichtbarkeit im Stadtraum. Der Mietbeginn ist im dritten Quartal 2027 vorgesehen. Damit gehört New Yorker zu den ersten Unternehmen, die das urbane Handelsumfeld der Arkaden künftig mitgestalten.



„Mit dem ersten Mieter ist ein starkes Signal für den Standort gesetzt. Wir sehen: Unser Konzept überzeugt nicht nur architektonisch und städtebaulich, sondern auch wirtschaftlich. Dass ein internationales Modeunternehmen wie New Yorker frühzeitig Vertrauen in unser Projekt setzt, freut uns sehr“, so Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo.



Der erste Bauabschnitt der Arkaden entsteht auf dem Areal Porschestraße 60–66. Auf ca. 17.000 m² oberirdischer Fläche entstehen neben den Handelsflächen von insgesamt circa 4.500 m² auch 82 Mietwohnungen mit einer Größe von 35 bis 145 m². Sie erhalten barrierearme Zugänge. Zehn Prozent der Wohnungen sind für geförderten Wohnraum vorgesehen. Es wird zudem einen begrünten Innenhof mit Spiel- und Aufenthaltszonen geben. Eine Tiefgarage mit 95 Stellplätzen sowie oberirdische Kurzzeitparkplätze runden das Nutzungskonzept ab.



Besonderes Augenmerk liegt auf Nachhaltigkeit: Das Projekt strebt eine DGNB-Zertifizierung in Gold an, erfüllt die Anforderungen der EU-Taxonomie-Verordnung und liegt energetisch mehr als zehn Prozent unterhalb des KfW40-Standards. Extensive Dach- und Fassadenbegrünung, Materialkreisläufe, schadstofffreie Baustoffe und ein Biodiversitätskonzept tragen zum klimatischen Mehrwert für die Innenstadt bei.



Der Baustart für den ersten Abschnitt erfolgte im Juni 2025 mit dem Rückbau der Bestandsgebäude. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 vorgesehen. Parallel laufen Gespräche mit weiteren Mietinteressenten. Insgesamt entstehen die BraWo Arkaden auf rund 40.000 m² oberirdischer Fläche und werden in mehreren Bauabschnitten realisiert. Die Planungen basieren auf einem erfolgreichen Architekturwettbewerb, einem neu aufgestellten Bebauungsplan sowie einer umfassenden Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Ergebnisse aus Bürgerbeteiligungen, Umweltberichten und zahlreichen Fachgutachten, darunter zu Immissionsschutz, Verkehr, Artenschutz und Klimaökologie, wurden berücksichtigt und in das Projekt überführt.



Während der Bauarbeiten bleiben umliegende Einzelhändler wie Müller und H&M am Standort geöffnet. Auch das Parkhaus in der Schillerstraße steht weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung. Um die Auswirkungen auf den laufenden Betrieb und die Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, wurde gemeinsam mit der Stadt ein Verkehrskonzept entwickelt.