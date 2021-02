BraWo läßt 70 m hohen Büroturm von Züblin bauen

Die Hochbauarbeiten für schlüsselfertigen Bau des „Business Center III“ mit 19- geschossigem Hochhaus und viergeschossigem Sockelbau im Shopping & Business Center „BraWoPark“ sind angelaufen. Den 50 Mio. Euro schweren Auftrag sicherte sich Züblin, die die Fertigstellung des Komplexes bis Dezember 2022 planen.

