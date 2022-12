Inmitten des Dresdner Stadtteils Mickten lassen sich bald neue Gewerbemieter nieder. Das Unternehmen „Wedding Store Love it. Again“ bezieht ab März 2023 die 267 m² große Ladenfläche in dem neu erbauten Büro- und Geschäftshaus An der Elbaue 12. Bei der Suche nach einer passenden Immobilie unterstützte das Dresdner Immobilienbüro Beate

[…]