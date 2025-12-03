Braunschweig: SCT-Gruppe und Alstom beziehen 15.000 m² bei Hillwood

Hillwood kann zwei Vermietungserfolge in Braunschweig verzeichnen: Die SCT-Gruppe hat rund 8.000 m² Gewerbe- und Industriefläche langfristig angemietet, weitere 7.000 m² sicherte sich die Alstom Transport Deutschland GmbH.

.

Der neue deutsche Hauptsitz der SCT-Gruppe in Braunschweig besteht aus 7.000 m² Hallen-, 500 m² Mezzanine- sowie 300 m² Bürofläche. Zudem sicherte sich das Unternehmen 19 Pkw- und einen Lkw-Stellplatz. Die Immobilie wurde als Neubau auf einem revitalisierten Brownfield-Areal errichtet und ist mit insgesamt 15.600 m² vollständig vermietet. Denn neben der SCT-Gruppe zieht auch die Alstom Transport Deutschland ein. Das Unternehmen sicherte sich rund 6.953 m² Lager- und etwa 813 m² Bürofläche. Mit der Anmietung bündelt Alstom mehrere bestehende Lagerstandorte in der Region an einem zentralen Punkt, um Prozesse zu vereinfachen und die Versorgungssicherheit zu erhöhen.



„Die Immobilie im Spechtweg 1 bietet uns die ideale Basis, verschiedene Lager zusammenzuführen und unsere Abläufe effizienter zu gestalten. Die Lage und der moderne Ausbau erfüllen genau das, was wir für die kommenden Jahre benötigen“, sagt Hubertus Jordens, Standortleiter der Alstom Transport Deutschland GmbH.



Die Vermittlung des Mietvertrags mit der SCT-Gruppe übernahm das Maklerunternehmen Realogis im Auftrag des Eigentümers Hillwood. Laut des Maklerhauses waren die WGK-III-Fähigkeit der Flächen sowie die Anbindung an die Autobahnen A2 und A39 entscheidend für die Standortwahl. Der Mietvertrag mit Alstom wurde von der Master Immobiliengesellschaft mbH vermittelt.