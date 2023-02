Brasco gründet Joint Venture mit Charles RE

Die Brasco Group setzt ihre Investitionstour fort: Mit dem strategischen Investment in Kooperation mit Charles Real Estate diversifiziert der niederländische Mischkonzern sein Portfolio weiter. In einem ersten Schritt investiert die Brasco Group einen Betrag in Höhe von acht Millionen Euro in das Joint Venture. Im Verlauf des Jahres 2023 plant das Unternehmen, weitere 30 Millionen Euro zu investieren.

.

Die Berliner Charles Real Estate besitzt im Bundesgebiet ein Portfolio aus 550 Einheiten mit einer vermietbaren Gesamtfläche von mehr als 33.000 m². Das Portfolio des Unternehmens umfasst zusätzlich eine im Aufbau befindliche Immobilie mit einer Brutto-Grundfläche von 16.000 m². Brancheninsider werten das Investment als Beleg für die Stabilität des deutschen Immobilienmarktes. Nachdem die Coronapandemie weitgehend überwunden scheint und die Energiekrise weniger schwerwiegend verlaufen ist, als zunächst befürchtet wurde, sehen Analysten weiteres Wachstumspotenzial auf dem bundesdeutschen Immobilienmarkt.



Dies ist in diesem Jahr bereits das zweite Investment des niederländischen Konzerns. Anfang Februar hatte das Unternehmen seinen Einstieg bei Mood’s Clinic, einem namhaften Hersteller von medizinischem Cannabis, verkündet.