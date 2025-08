Branicks verkauft Büroobjekt am Kaiserlei in Offenbach

Die Branicks Group hat ihre Mehrheitsanteile an einem Bürogebäude im Offenbacher Kaiserlei verkauft. Käufer ist die Select Alternative Investments im Rahmen eines Club Deals. Das Objekt umfasst 14.000 m² und ist vollständig vermietet.

Die Branicks Group, ISIN: DE000A1X3XX4, hat ihre Mehrheitsanteile an einem Gebäudekomplex an der Berliner Straße 300 a/b im Offenbacher Stadtteil Kaiserlei im Rahmen eines Club Deals an die Select Alternative Investments (Select) veräußert. Das Closing hat in dieser Woche stattgefunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Der Gebäudekomplex liegt unmittelbar an der Stadtgrenze zu Frankfurt und bietet durch die Nähe zur A 661 sowie zur S-Bahn eine ausgezeichnete Erreichbarkeit der Innenstädte von Frankfurt und Offenbach sowie des Frankfurter Flughafens. Das Objekt verfügt über eine voll vermietete Fläche von 14.000 m². Es wurde 2019/2020 errichtet und gehörte seit 2019 bzw. 2023 zum von Branicks verwalteten Portfolio.