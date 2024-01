Branicks sucht Wege zur Stärkung der Liquidität

Der Transaktionsmarkt stagniert weiter, das Finanzierungsumfeld bleibt schwierig, daher muss die Branicks Group (ehemals DIC Asset) jetzt Schritte zur Stabilisierung gehen: Der Vorstand hat Verhandlungen über die Verlängerung einer 200 Mio. schweren Brückenfinanzierung aufgenommen und zu Verhandlungen über die Verlängerung der in 2024 fällig werdender Schuldscheindarlehen über 225 Mio. Euro eingeleitet.

.

Branicks strebt in den Verhandlungen mit den Darlehensgebern der Brückenfinanzierung an, neben einer vorläufigen Aussetzung bestimmter Kreditbedingungen und zeitnah zu erfüllender Zahlungsverpflichtungen eine Laufzeitverlängerung zu vereinbaren. Ziel der mit den Schuldscheinnehmern aufzunehmenden Verhandlungen ist ebenfalls eine Laufzeitverlängerung.



Vor dem Hintergrund der länger als erwartet andauernden Stagnation am Transaktionsmarkt sieht der Vorstand sich mit Rücksicht auf die kurz- und mittelfristigen Fälligkeiten unter den bestehenden Finanzierungen zu Maßnahmen zur Stabilisierung der Liquiditätslage veranlasst. In diesem Zusammenhang hat der Vorstand auch entschieden, dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, keine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023 vorzusehen.



Auf Basis vorläufiger, noch nicht geprüfter Zahlen hat Branicks ihre Jahresprognose für 2023 weitgehend erreicht. Insbesondere liegen die Funds from Operations (FFO I) (nach Minderheiten, vor Steuern) im Konzern mit rund 50 Mio. Euro am unteren Ende der erwarteten Spanne von 50 bis 55 Mio. Euro. Das beurkundete Verkaufsvolumen konnte durch mehrere Immobilienverkäufe zum Jahresende 2023 auf 285 Mio. Euro erhöht und damit das untere Ende des prognostizierten Jahresziels von 300 bis 600 Mio. Euro annähernd erreicht werden. Die zuletzt in 2023 erzielten Verkaufspreise unterstreichen die Werthaltigkeit des Immobilienportfolios der Branicks Group.