Branicks: Ordentliche HV stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

Die ordentliche Hauptversammlung der Branicks Group AG hat sämtlichen Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrats und Vorstands mit großen Mehrheiten zugestimmt.

.

In ihrer Rede auf der Hauptversammlung schaute die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges auf das Geschäftsjahr 2024 der Branicks Group AG zurück und ging auf den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2025 ein. „Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr viele Weichen gestellt, um uns auf alles, was vor uns liegt, gut vorzubereiten. Trotz aller Unsicherheiten aus geopolitischen Konflikten, Handelskonflikten, Deglobalisierung und Unwägbarkeiten der Politik ist es uns gelungen zu halten, was wir versprochen haben. Wir haben unsere Prognose erreicht. Und wir haben 2024 unsere finanziellen Verbindlichkeiten um insgesamt 667 Millionen Euro reduziert und auch im laufenden Jahr bis heute weitere 343 Mio. Verbindlichkeiten abgelöst. Branicks hält, was Branicks verspricht,“ sagte Wärntges.



Die Hauptversammlung hat unter anderem Vorstand und Aufsichtsrat für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 entlastet und die bereits bisher dem Aufsichtsrat angehörenden Herren Jürgen Josef Overath, Michael Zahn, und René Zahnd für einen weiteren Turnus in den Aufsichtsrat der Branicks Group AG gewählt.



Zudem hat die Hauptversammlung die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 als Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2025 und das Geschäftsjahr 2026 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt, den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat erörtert, das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands gebilligt sowie das in § 10 der Satzung der Branicks Group AG geregelte System für die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats turnusgemäß bestätigt.



Auf der Hauptversammlung waren 51,51% des stimmberechtigten Grundkapitals der Branicks Group AG vertreten.