Branicks meldet Vollvermietung im Technologiepark Ludwigshafen

Die Branicks Group hat letzte noch freie Büroflächen im Technologiepark Ludwigshafen vermietet. Mit zehnjähriger Vertragsdauer neu vermietet wurden 1.900 m² an ein Unternehmen des Versicherungswesens. Im vergangenen Jahr hatte Branicks im selben Gebäude bereits weitere 1.000 m² an ein Ausbildungsunternehmen im Pflege- und Gesundheitsweisen vermietet. Mit diesen Neuvermietungen ist das Gebäude nunmehr zu 100% vermietet.

.

Insgesamt umfasst das Objekt eine Mietfläche von 5.600 m², bietet variable Raumkonzepte und ist barrierefrei. Im Parterre gibt es 80 ebenerdige Pkw-Stellplätze. Das moderne Bürogebäude ist Teil des Commercial Portfolio von Branicks. Der Technologiepark Ludwigshafen liegt zentral im Rhein-Neckar-Dreieck in einer wirtschaftlich und technologisch interessanten, dynamischen Umgebung. Es gibt eine ausgezeichnete Anbindung an den ÖPNV und die Autobahn A 650. Die Entfernung zur Innenstadt von Ludwigshafen beträgt 2 km.