Branicks holt Rewe und Smyths Toys ins Neustadt Centrum Halle

Mit rund 3.500 m² für Rewe und über 1.500 m² für Smyths Toys erweitern zwei großflächige Mieter das Angebot im Neustadt Centrum Halle. Mit modernen Konzepten, hoher Aufenthaltsqualität und breitem Angebot soll das Center seine Rolle als Nahversorger und regionaler Anziehungspunkt weiter ausbauen. Die Eröffnung folgt auf umfangreiche Umbauarbeiten bei laufendem Betrieb und stärkt die Position des Centers im regionalen Einzelhandel.

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Nach umfangreichen Aus- und Umbaumaßnahmen in den letzten neun Monaten wurde das Center bei laufenden Betrieb modernisiert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. „Es war quasi eine Operation am offenen Herzen, da das Neustadt Centrum über die gesamte Bauzeit geöffnet und in Betrieb war. Das haben alle Beteiligten, insbesondere die Bestandsmieter, beachtlich gemeistert. Jetzt beginnt ein neues Erfolgskapitel des Centers“, sagt Center-Manager Michael Schneider, der sich jetzt auch über zwei attraktive Neuzugänge freuen kann: Auf einer Fläche von rund 3.500 m² wird künftig ein Rewe-Markt die Lücke im Nahversorgungsbereich schließen. Das Angebot richtet sich sowohl an den täglichen Bedarf als auch an größere Einkäufe. Zudem steht für den Spielwarenhändler Smyths Toys künftig eine Fläche von rund 1.500 m² bereit.