Brandenburg will Tegel dichtmachen

Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg haben bekräftigt, am Landesentwicklungsplan nicht rütteln zu wollen, in dem für die Hauptstadt ein Großflughafen vorgesehen ist und der damit die Schließung von Tegel impliziert. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke erteilte allen Bestrebungen für eine Offenhaltung Tegels nachdrücklich und explizit eine Absage. Was der Berliner Senat nun allerdings mit seinem Volksentscheid anstellen soll, sagte er nicht [Berlin votiert mehrheitlich pro Tegel].

Das Bündnis „Tegel schließen, Zukunft öffnen“ freute sich selbstredend über die unmissverständlichen Worte. Mit diesem Beschluss hätten zwei Parteien der Flughafengesellschaft unterstrichen, dass sie nichts von der „fixen Idee“ eines Weiterbetriebs von Tegel hielten. Für 56 Prozent der Berliner ist es allerdings alles andere als eine vorübergehende Laune – sie hatten im September ausdrücklich für den Fortbestand der alten Dame ausgesprochen. Der Volksentscheid beinhaltet zwar keine rechtliche Weisung, lässt sich aber auch wohl kaum schlicht ignorieren. Ein tückisches Minenfeld für den Berliner Senat.



Über die Position des Bundes als drittem Anteilseigner darf aktuell zumindest spekuliert werden: Die Jamaika-Koalitionäre sind sich à priori jedenfalls uneinig: Die Grünen hatten auf Landesebene die Schließung goutiert, die FDP dagegen ist vehementer Verfechter einer Offenhaltung.