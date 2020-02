Brandenburg und Berlin verstärken Vermarktung des BER-Umfelds

Brandenburg und Berlin verstärken im Vorfeld der BER-Eröffnung die Werbung für das Flughafenumfeld. Den Auftakt bilden zwei Investorenkonferenzen in Singapur und Kuala Lumpur sowie eine Messepräsenz auf der Singapore Airshow vom 11.-16. Februar 2020. Beide Länder betreiben in Schönefeld über ihre Wirtschaftsfördergesellschaften – die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) und Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie (BPWT) – das gemeinsame Ansiedlungsbüro Airport Region Team (ART) direkt am Flughafen.

„Das Flughafenumfeld um den BER entwickelt sich zu einem der herausragenden Wirtschaftsstandorte der deutschen Hauptstadtregion. Deshalb erweitern wir nun zielgerichtet die internationalen Aktivitäten zur Vermarktung der Region rund um den künftigen BER. Die Airshow in Singapur bildet den Auftakt. Darüber hinaus ist das Airport Region Team bis in den Herbst hinein auch auf weiteren Messen weltweit präsent, unter anderem in Seattle und Kuala Lumpur“, sagt WFBB-Geschäftsführer Dr. Steffen Kammradt zum Auftakt der Marketing-Offensive.