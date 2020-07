Brand RE veräußert ACPS-Zentrale in Ingersheim an Hannover Leasing

Die Brand Real Estate GmbH hat die Unternehmenszentrale der ACPS Automotive in Ingersheim bei Ludwigsburg an eine deutsche Stiftung, die beim Erwerb von Hannover Leasing begleitet wurde, veräußert. Der rund 5.400 m² umfassende Gebäudekomplex im Gewerbegebiet „Gröninger Weg West“ steht kurz vor der Fertigstellung und besteht aus einem Bürogebäude sowie einer Forschungs- und Entwicklungshalle. JLL hat Brand Real Estate beim Verkauf beraten und war vermittelnd tätig. Die rechtliche Beratung der Verkäuferin erfolgte durch Tricon Rechtsanwälte München, der Käufer wurde durch Pinsent Masons München beraten.

