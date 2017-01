Brand in Condor-Gebäude am Frankfurter Flughafen

Ein technischer Defekt an einem Flugsimulator hat nach derzeitigen Erkenntnissen den Brand am 29. Dezember in der Condor-Firmenzentrale am Frankfurter Flughafen ausgelöst. Das Feuer war im mittleren Gebäudeteil ausgebrochen. In dem Bürogebäude De-Saint-Exupéry-Straße 8 im Gebiet Gateway Gardens sind die Untersuchungen zwar noch nicht beendet, ein Sprecher der Polizei schloss aber einen terroristischen Anschlag aus, wodurch die Abriegelung des Gebäudes sehr schnell wieder aufgehoben wurde. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 16 Millionen Euro.

Die 200 Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in den Räumlichkeiten aufhielten, konnten unbeschadet evakuiert werden. Ein Mitarbeiter erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Die Fluggesellschaft Condor teilte mit, dass sich ein Simulator, der einen Passagierraum nachempfunden war, aus noch ungeklärter Ursache entzündet hatte und ausgebrannt war. Der Feuerwehr gelang es, den Brand innerhalb von 45 Minuten zu löschen. Die Steuerung des Regelflugbetriebs war nicht beeinträchtigt.



Die in 2012 fertiggestellte Firmenzentrale der Condor Flugdienst GmbH gehört seit Anfang 2012 der HUK-Coburg-Versicherungsgruppe, die die Büroimmobilie damals von den beiden Projektentwicklern Groß & Partner und OFB erworben hat [HUK-Coburg kauft Condor-Firmenzentrale]. Es umfasst auf sieben Stockwerken insgesamt knapp 14.800 m² Mietfläche.