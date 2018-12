Branche kritisiert Überlegungen zur Aufhebung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer

Bundesjustizministerin Katarina Barley will laut Medienberichten zukünftig Vermietern verbieten, die Grundsteuer weiter auf die Miete umzulegen. Die Pläne kommen zusätzlich zum Reformvorhaben des Bundesfinanzministers, nach dem sich die Grundsteuer zukünftig möglicherweise am Wert des Grundstücks und der Gebäude orientieren soll – was Vermieter und Hauseigentümer bereits stärker belasten würde.

.

„Wir haben es hier mit einem Stück aus dem politischen Tollhaus zu tun: Wenn die SPD in den von ihr regierten Kommunen in ganz Deutschland die Grundsteuer selbst immer weiter nach oben treibt, dann über zu hohe Grundsteuerbelastungen klagt und nunmehr versucht, die steigenden Kosten neu zu verteilen, ist das einfach nur absurd. Am Ende trifft dieses Vorhaben nämlich am stärksten ausgerechnet diejenigen, die eigentlich geschützt werden sollen – die Mieter. Denn die SPD lässt mit ihrer radikalen Streichung von Umlagemöglichkeiten die Vergleichsmieten letztlich weiter in die Höhe schießen. Das schadet allen Mietern. Gleichzeitig werden ausgerechnet die Vermieter bestraft, die in sozial verantwortlicher Weise handeln. Diejenigen, die ohnehin schon hohe Mieten verlangen, sind fein raus. Das wirkt wie eine Verhöhnung der Vermieter, die sich bisher besonders für bezahlbaren Wohnraum eingesetzt haben. Die SPD hat die Höhe der Grundsteuer selbst in der Hand – und ist dringend aufgefordert, mit der Grundsteuerreform ein Modell zu finden, dass aufkommensneutral ist und nicht zu weiteren Belastungen für alle Seiten führt“, so Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW.



Ähnlich sieht es der Bundesverband IVD. „Eine Abschaffung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer würde die Rentabilität vieler Immobilieninvestitionen in Frage stellen. Die Folge wären geringere Investitionen in energetische Modernisierungen und den Neubau. Mieter und Wohnungssuchende wären letztlich die Leidtragenden“, sagt Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD. „Ohne Umlagefähigkeit müssten Vermieter die Grundsteuer aus der Nettomiete bestreiten. Eine ausgleichende Anhebung der Mieten wäre nur bei Neuvermietungen möglich. Dieser Weg ist allerdings aufgrund der Mietpreisbremse in vielen Gebieten nicht gangbar. Darüber hinaus ist zu befürchten, dass die Belastung durch die Grundsteuer erheblich steigen wird. Denn wenn die Gemeinden auf die Mieter keine Rücksicht mehr nehmen müssen, können sie ihre Hebesätze ohne Hemmungen erhöhen. Ähnliches erleben wir seit 2006 bei der Grunderwerbsteuer.“



Der IVD lehnt auch die dem Vorstoß zu Grunde liegende wertbasierte Form der Grundsteuer ab. „Es ist kein Zufall, dass die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Miete gerade jetzt diskutiert wird. Denn die vom Bundesfinanzminister vorgeschlagene wertbasierte Bemessungsgrundlage der Grundsteuer, würde gerade in den Gebieten die Bruttomiete besonders stark anheben, in denen in den letzten Jahren schon die Nettomieten stark gestiegen sind. Durch Abschaffung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer sollen die Mieter geschützt werden, auf Kosten der Vermieter, der Immobilienwirtschaft und der Gesellschaft“, erklärt Schick. Der IVD plädiert daher für das Flächenmodell als Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer. Anders als das wertbasierte Modell würde das Flächenmodell nur geringe Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft haben und wäre von der Finanzverwaltung sehr viel leichter umzusetzen.



Andreas Mattner, Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. „Die Ziele des bezahlbaren Wohnens und sozialverträglicher Mieten erreichen wir nicht durch einen solchen Eingriff, denn am Ende wird die Grundsteuer auch wieder in die Miete eingepreist. Für den Mieter ist es die fairste und transparenteste Lösung, wenn die Umlagefähigkeit erhalten bleibt. Denn die Grundsteuer ist ja gerade dafür da, für den Nutzer die entsprechend funktionierende Infrastruktur vor der Haustür zur Verfügung zu stellen – nicht dem Hauseigentümer. Eine Grundsteuer ohne Umlegung mutiert zudem zur Vermögenssteuer und ist dann schon wieder reichlich zweifelhaft.“



Ähnlich sieht es der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA. Laut Andreas Mattner, Präsident des Verbands, fehle es bei diesem Thema an einer klaren politischen Linie, die etwas anderes als weitere Kostensteigerungen zum Ziel hat: „Auf der einen Seite schlägt das von Olaf Scholz geführte Bundesfinanzministerium ein wertabhängiges Grundsteuer-Modell vor, bei dem mit der Bewertungskomponente ohnehin schon ein Erhöhungsmechanismus in die Bemessungsgrundlage implementiert wird. Auf der anderen Seite stellt in gleichem Atemzug nun die Parteikollegin und Justizministerin die Umlagefähigkeit in Frage und nimmt dadurch weiter steigende Kosten für Hauseigentümer in Kauf. Diese Regulierungspolitik läuft entgegen unserem gemeinsamen Ziel der Schaffung bezahlbaren Wohnraums und sozialverträglicher Mieten“, so Mattner.