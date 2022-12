Brainymotion zieht ins Centro Tesoro

Der München-Ableger der auf Aus- und Weiterbildung spezialisierten Brainymotion AG hat sich für ein langfristiges Mietverhältnis im mehrfach ausgezeichneten Revitalisierungsprojekt Centro Tesoro der Schwaiger Group entschieden. Im Münchner Osten stehen ab dem 1. Januar 2023 auf 800 m² Weiterbildung in den Bereichen IT, Business- und Human Skills auf dem Programm. Der Dienstleistungsanbieter hat für 10 Jahre im LEED Platin zertifizierten Green Building unterschrieben.

