Brain Box: Autohaus König mietet kompletten 34 m hohen Turm

Die Profi Partner Projekt GmbH vermietet 3.300 m² Bürofläche in der Brain Box Berlin in Berlin-Adlershof. Neuer Ankermieter ist die Autohaus Gotthard König GmbH, Deutschlands größter Renault-Vertragshändler, die vollständig den 34 Meter hohen Turm mit Foyer und Showroom bezieht und hier eine neue Firmenzentrale aufbaut.

.