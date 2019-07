Brack Capital verkauft Retailportfolio mit Abschlag an Redos

Die Brack Capital Properties N.V. (BCP) hat elf Fachmärkte in Bad Aibling, Vilshofen, Dreieich, Kassel, Laatzen, Leverkusen, Düsseldorf, Köln, Bad Segeberg, Emden und Witten an Redos verkauft, die den Kauf für das Mandat von Union Investment tätigten. Der Kaufpreis liegt bei 141,1 Mio. Euro, was für die Adler-Tochter einen Abschlag auf den Buchwert von 2,3 Prozent bedeutet.

.

Die Veräußerung dieser elf Gewerbeeinheiten ist Teil der Strategie, das Geschäft von Adler ausschließlich auf Wohneinheiten in Deutschland zu konzentrieren. Zusammen mit dem Verkauf des ersten Teils des Gewerbeportfolios, der am 25. März 2019 bekannt gegeben wurde, hat Adler nun insgesamt 67 Prozent der Gewerbeimmobilien der BCP veräußert. Die erste Veräußerung erfolgte mit einer Prämie auf den Buchwert des Eigenkapitals von 7,6 Prozent (+2,7 Prozent auf den GAV), während der zweite Teil zu einem Abschlag von 8,8 Prozent auf den GAV veräußert wird. In Summe belaufen sich die bisherigen Veräußerungen auf 321,7 Millionen Euro und weisen im Durchschnitt einen Abschlag auf den Buchwert von 2,3 Prozent auf.



Das verbleibende Gewerbeportfolio, das derzeit mit einem GAV von 158,2 Mio. Euro bewertet wird, soll im Laufe der Jahre 2019/2020 verkauft werden. Der Erlös aus der Veräußerung wird unter anderem dazu verwendet, um Bankverbindlichkeiten in Höhe von rund 73 Mio. Euro zurückzuzahlen. Das stärkt die Bilanzstruktur von Adler und verringert den LTV um ca. 30 Basispunkte. Kempen agierte als alleiniger Finanzberater der Transaktion.