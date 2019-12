BR International zieht als erster Großmieter in den Office Park 4

In knapp einem halben Jahr öffnet das neue Bürogebäude Office Park 4 am Flughafen Wien seine Pforten. Als erster Großmieter wurde nun der österreichische Speziallogistiker BR International Consulting Services gewonnen. Das Unternehmen wird ab Juni 2020 auf 1.200 m² seine neuen Büroräumlichkeiten im obersten Stock (8. Stock) beziehen. Der Vertrag wurde kürzlich von Johann Braun, Geschäftsführer der BR Holding GmbH, und Dr. Günther Ofner, Vorstand Flughafen Wien AG, unterzeichnet.

.

„Die Airport City hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer ausgezeichneten Infrastruktur und sehr guten Verkehrsanbindung zu einem der beliebtesten Betriebsstandorte in der Region entwickelt. Mit dem Office Park 4, der nicht nur optisch, sondern auch durch seine Nachhaltigkeit und Energieeffizienz besticht, heben wir unser Angebot auf ein neues Qualitätsniveau“, so Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.



Durch den Bau des Office Park 4 erweitert die Airport City Vienna ihr Angebot an zusätzlichen Büro- und Eventflächen um rund 26.000 m². Die Fertigstellung ist für Mai 2020 geplant. Durch die hauseigene Tiefgarage sowie durch das Parkhaus 3 stehen ausreichend Parkplätze bereit. Eine neue Fußgängerbrücke wird das Areal des Office Park 4 direkt mit dem Parkhaus 3 und dem Terminal 1 sowie den öffentlichen Verkehrsmitteln CAT und S-Bahn verbinden. Die Flughafen Wien AG investiert rund 60 Mio. Euro in die neue Immobilie.