BPD verzeichnet mit über 2.500 verkauften Einheiten Rekordjahr

Der Projekt- und Gebietsentwickler BPD erzielte 2020 in Deutschland ein neues Rekordjahr: Erstmals erreichte der Projekt- und Gebietsentwickler hier die Marke von über 2.500 verkauften Wohneinheiten.

Der Projekt- und Gebietsentwickler BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) erreichte im Geschäftsjahr 2020 in Deutschland erstmals die Marke von über 2.500 verkauften Wohneinheiten. Das entspricht einem Plus von rund 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2019: 1.986 verkaufte Wohneinheiten). Der Umsatz betrug 767 Millionen Euro. Insgesamt konnte BPD im vergangenen Jahr sein Grundstücksportfolio hierzulande auf 13.000 Einheiten ausbauen – trotz Corona-Einschränkungen. BPD verfügt damit in Deutschland über ein Verkaufsvolumen von rund 5,4 Milliarden Euro. Im Bau befinden sich aktuell 4.300 Wohneinheiten.



Aber auch in den Niederlanden setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort. Gemeinsam mit dem Ergebnis in Deutschland verkaufte BPD insgesamt über 9.100 Wohneinheiten in 250 Städten und Gemeinden. Der Nettogewinn für das Jahr 2020 beträgt 162 Millionen Euro.



Die Geschäftsführung von BPD in Deutschland – Franz-Josef Lickteig, Raymond van Almen und Alexander Heinzmann – will den Wachstumskurs auch in 2021 fortsetzen. Als wichtigen Baustein für den Geschäftserfolg fokussieren sie sich auf die bedarfsgerechte Entwicklung ganzer Wohnquartiere sowie die Erweiterung des Standortnetzes. BPD ist deutschlandweit mit insgesamt 15 Standorten und rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten. In diesem Jahr soll in Weimar ein weiteres Regionalbüro eröffnen.



Eines der großen Neubauprojekte der Rabobank-Tochter befindet sich z. B. im Raum Düsseldorf auf den Brachflächen neben dem Böhler Areal in Meerbusch-Büderich um. Auf einer 13 Hektar großen Grundstücksfläche, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Düsseldorf gelegen, entstehen insgesamt 400 Wohneinheiten sowie eine Kindertagesstätte und eine Grundschule. Ziel von BPD für das neue Stadtquartier ist es, einen urbanen Lebensraum zu schaffen, der soziale und medizinische Infrastruktur genauso berücksichtigt wie Büro- und Arbeitswelten. Ein modernes Mobilitäts- und Nahversorgungskonzept und eine hochwertige Gestaltung der Grün- und Freizeitflächen werden das Quartier zukunftsfähig machen. Dazu trägt auch der Ansatz eines CO2-neutralen Energiekonzeptes und ein verkehrsreduzierter öffentlicher Stadtraum bei.