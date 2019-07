BPD veräußert 49 Mietwohnungen im Prenzlauer Berg

BPD (Bouwfonds Property Development) hat ein rund 1.000 m² großes Grundstück im Prenzlauer Berg, auf dem 49 Mietwohnungen entwickelt werden, an die in Österreich ansässige Containex Immobilien GmbH verkauft. Der Projekt- und Gebietsentwickler realisiert die schlüsselfertigen Mietwohnungen in der Driesener Straße 8b und c für den Investor bis 2022. Sie entstehen in zwei Mehrfamilienhäuser mit einer Gesamtwohnfläche von 3.110 m².

BPD entwickelt auf dem direkt angrenzenden Grundstück Driesener Straße 8a weitere 24 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von circa 1.990 m², die in den Einzelvertrieb gehen. Über die fußläufig erreichbaren S-Bahn-Stationen Bornholmer Straße und Schönhauser Allee besteht ein sehr guter Anschluss an den ÖPVN.



Für den Projekt- und Gebietsentwickler ist die Transaktion bereits der zweite erfolgreiche Globalverkauf innerhalb eines Jahres in Berlin. Im Januar konnte das Unternehmen 102 Mietwohnungen an die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft veräußern [wir berichteten].



„Wir verzeichnen einen steigenden Bedarf an Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern“, sagt Carsten Hartwig, Niederlassungsleiter der BPD in Berlin. „Die Transaktion unterstreicht die Attraktivität unserer Produkte auch für institutionelle Investoren“, ergänzt Tobias Stüber, Leiter Investorenverkauf bei BPD.